Арахамия перечислил главные цели "СН" на текущий год

Партия "Слуга народа" до конца года намерена реализовать реформы судебной системы и Службы безопасности, а также решить вопрос внедрения накопительной пенсии, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Первый вопрос — судебная реформа. Второе — реформа СБУ и создание бюро экономической безопасности. Законодательный механизм уже существует, но надо завершить этот процесс. Третий вопрос — система накопительной второй пенсии" , — сказал он.

По словам Арахамии, концепция накопительной пенсионной системы уже создана. Но будет большое общественное обсуждение.