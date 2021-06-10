На курортах Херсонщины откроют пункты прививки для всех желающих

В курортных городах Херсонской области на следующей неделе откроют четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавируса, где будут делать прививки все желающие, сообщает Херсон Онлайн.

Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко.

"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе, - сказал Виктор Короленко.

Также он рассказал, что с 8 июня в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке началась вакцинации работников баз отдыха.

Кроме того, в области открыли шесть пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ Чонгар и Каланчак. Здесь могут вакцинироваться все желающие жители аннексированного Крыма, если они имеют паспорт гражданина Украины.

Короленко рассказал, что уже были случаи, когда крымчане приезжали для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда.