Слушают жо*ой" - в "Медузе" прокомментировали слухи о закрытии

На сайте радиостанции "Голос Америки" 10 июня появилась новость, что генеральный директор признанного в России иностранным агентом издания "Медуза" Галина Тимченко объявила о закрытии проекта, сообщает Страна.ua.

В статье "Голоса Америки" также шла речь о долгах "Медузы". Но после опровержения Тимченко информации о закрытии статья была удалена. Сейчас по ссылке открывается пустое поле с надписью "Страница не существует".

Тимченко в разговоре с Forbes опровергла объяснила, откуда мог пойти слух о закрытии "Медузы". По ее словам, она читала лекцию в Институте Кеннана, и "Голос Америки" неверно истолковал ее посыл.

"Речь шла про первые дни, когда мы узнали о статусе иноагента (это было в конце апреля - Ред.), я тогда действительно думала умирать. Однако издание не закрывается и продолжает работу. Они слушают жо*ой, можете так и написать. Я допускаю, что у меня очень плохой английский. Он, правда, не настолько плох, чтобы не знать слова close. Даже если я говорю с чудовищным акцентом, слово open и close, alive and dead я все же могу произнести" , - сказала Тимченко.

Она также опровергла информацию "Голоса" о месячном убытке "Медузы" в €2 миллиона.

"Я говорила, что план по выручке издания был больше €2 млн и теперь мы не выполним этот план" , - уточнила Тимченко.

Сколько денег издание собрало с помощью донатов от читателей, Тимченко не разглашает.