"Слава Украине" может стать официальным футбольным символом

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" предоставить статус официальных футбольных символов.

"Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)", - написал президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в фейсбуке вечером в четверг.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной, а также за неравнодушие, за откровенные публичные позиции и искреннюю реакцию на текущие события.

"На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - подчеркнул президент УАФ.