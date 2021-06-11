"Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образе
Украинская певица Тина Кароль обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок, сообщает УНИАН.
В кадре она позировала в черных лаковых штанах, бежевой майке и бандане. Также она поднесла к губам одну руку с темным маникюром.
"Привет", - кратко подписала снимок Кароль.
Поклонники оценили новый образ певицы.
"От белой королевы до черной", "Лучшая бунтарка", "Боже, я влюбляюсь в неё снова и снова", "Эра высокого стиля", - пишут пользователи сети в комментариях.
Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol