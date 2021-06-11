"Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образе

Украинская певица Тина Кароль обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок, сообщает УНИАН.

В кадре она позировала в черных лаковых штанах, бежевой майке и бандане. Также она поднесла к губам одну руку с темным маникюром.

"Привет" , - кратко подписала снимок Кароль.

Поклонники оценили новый образ певицы.

"От белой королевы до черной", "Лучшая бунтарка", "Боже, я влюбляюсь в неё снова и снова", "Эра высокого стиля" , - пишут пользователи сети в комментариях.

Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol