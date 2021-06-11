"Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образе

"Лучшая бунтарка": Тина Кароль предстала в дерзком образе

Украинская певица Тина Кароль обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок, сообщает УНИАН.

В кадре она позировала в черных лаковых штанах, бежевой майке и бандане. Также она поднесла к губам одну руку с темным маникюром.

"Привет", - кратко подписала снимок Кароль.

Поклонники оценили новый образ певицы.

"От белой королевы до черной", "Лучшая бунтарка", "Боже, я влюбляюсь в неё снова и снова", "Эра высокого стиля", - пишут пользователи сети в комментариях.
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Кароль показала фото / instagram.com/tina_karol

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