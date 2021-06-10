Pfizer и Moderna провоцируют проблемы с сердцем у мужчин

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин. Об этом свидетельствуют данные мониторинга безопасности вакцин, проведенного Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC, сообщает РБК-Украина.

В отчете говорится, что после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna молодые мужчины испытывали воспаление сердца. При этом количество таких людей оказалось больше, чем ожидалось, пишет Reuters.

Расследование безопасности вакцин началось после того, как министерство здравоохранения Израиля сообщило о связи с этим заболеванием у молодых мужчин после вакцины Pfizer.

По данным CDC, некоторым пациентам потребовалась госпитализация из-за проблем с сердцем, но большинство из них полностью избавились от симптомов.

Проблемы с сердцем после вакцин возникают у людей в возрасте от 12 до 24 лет. Подавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.

"У лиц в возрасте от 16 до 24 лет после введения второй дозы вакцины было зарегистрировано 283 случая воспаления сердца. Это сопоставимо с ожиданиями от 10 до 102 случаев для этого возрастного диапазона на основе фоновой заболеваемости населения США" , - говорится в сообщении CDC.

Еще одна система мониторинга безопасности вакцины (VSD) показала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после их второй прививки по сравнению с частотой, наблюдаемой после первой дозы.

В Pfizer заявили, что поддерживают оценку CDC касательно случаев воспаления сердца.

"Количество сообщений невелико, учитывая количество введенных доз" , - добавили в Pfizer.

В США около 130 миллионов человек получили обе дозы одной из мРНК-вакцин.

"Важно понимать, что тщательная оценка отчетов продолжается, и не было сделано вывода о том, что мРНК вакцины COVID-19 вызывают миокардит или перикардит" , - говорится в заявлении компании.

В компании Moderna сообщили, что также не установили причинно-следственную связь с этим заболеванием и вакциной. Там говорят, что активно работает с органами здравоохранения и регулирующими органами для дальнейшей оценки этой проблемы.

CDC на следующей неделе проведет заседание своего Консультативного комитета по практике иммунизации для дальнейшей оценки доказательств и оценки риска миокардита после вакцинации мРНК от COVID-19.