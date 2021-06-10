ВСУ испытали новый плавающий БТР

На днях состоялись дополнительные типовые испытания БТР-4Е с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает Телеграф.

Об этом сообщает в четверг, 10 июня, Министерство обороны Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил министр обороны Андрей Таран, разработка такой модификации БТР-4Е обусловлена необходимостью комплектования подразделений ВМС ВС Украины бронетехникой для десантирования с надводных десантных кораблей.