Именины 11 июня: кого поздравить и как назвать ребенка

В православной традиции принято каждый день в году чтить память некоторых святых и мучеников. В день церковной памяти святого со своим именем христианин отмечает именины. Главным покровителем человека считается тот святой, чьи именины ближе всего ко дню рождения, сообщает УНИАН.

Мужские именины 11 июня 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".

Иван, Ян: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лука: от латинского lux - "свет".

Женские именины 11 июня 2021 года

Мария: вариант древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Фаина: происходит от древнегреческого имени Фаэйне (Фаини) - "сияющая", "блестящая".

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