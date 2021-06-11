Свитолина опубликовала полуобнаженное фото из ванной

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 в рейтинге WTA) порадовала поклонников откровенным снимком из ванной. Он был опубликован на ее странице в Instagram, сообщает Обозреватель.

Наша соотечественница показала фото, на котором она позирует полуобнаженной в зеркале. В кадре ее грудь прикрыта простыней.

Элина Свитолина снялась полуобнаженной. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Подписчики спортсменки пришли в восторг от увиденного, засыпав Свитолину комплиментами.

"Восхитительная", "Красотка", "Ты самая нереальная", "Сногсшибательная" , – написали многие пользователи.

Другие не сумели подобрать слова и оставили под снимком "огненные" эмодзи и сердечки.

Поклонники засыпали Элину Свитолину комплиментами. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Свитолину назвали красоткой. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Поклонники оценили красоту Свитолиной. Источник: Instagram Элины Свитолиной

Напомним, что недавно Элина выступала на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Там она дошла до третьего раунда, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в двух сетах.

Элина Свитолина в черном платье. Источник: Instagram Элины Свитолиной

На старте 2021 года Свитолина приняла участие в другом турнире Большого шлема. На Australian Open украинка сумела добраться до стадии 1/8 финала, где неожиданно проиграла американке Джессике Пегуле.