Бундестаг отклонил резолюцию по "СП-2"
В Германии большинство депутатов Бундестага в четверг, 10 июня, проголосовали против резолюции о признании проекта Северный поток-2 вредным для климата, сообщает Корреспондент.
Постановление Пересмотр курса в политике в отношении России - последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок было выдвинуто депутатами фракции Союз-90/Зеленые, передает пресс-служба парламента.
Они, в частности, призывают правительство Германии
"признать, что новый газопровод, такой как Северный поток-2, не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата". Таким образом, указано в документе, что Берлину следует
"отказаться от проекта".
"Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, Альтернативы для Германии и Левой партии", - уточнила пресс-служба.