Бундестаг отклонил резолюцию по "СП-2"

В Германии большинство депутатов Бундестага в четверг, 10 июня, проголосовали против резолюции о признании проекта Северный поток-2 вредным для климата, сообщает Корреспондент.

Постановление Пересмотр курса в политике в отношении России - последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок было выдвинуто депутатами фракции Союз-90/Зеленые, передает пресс-служба парламента.

Они, в частности, призывают правительство Германии "признать, что новый газопровод, такой как Северный поток-2, не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата" . Таким образом, указано в документе, что Берлину следует "отказаться от проекта" .