Обнаружено яйцо возрастом более тысячи лет

Археологи в Израиле обнаружили почти целое куриное яйцо, возраст которого около тысячи лет. Раскопки проводились около города Явне, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет﻿ Israel Antiquities Authority. Находка датируется византийским периодом.

"Фрагменты яичной скорлупы известны из более ранних периодов, но из-за хрупких скорлуп яиц почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это крайне редкая находка" , – рассказала доктор Ли Перри Гэль.

Тысячелетнее яйцо. Источник: Israel Antiquities Authority

Ученая добавила, что археологи иногда находят древние страусиные яйца, где более толстая скорлупа сохраняет их целыми.

"Даже сегодня яйца редко выживают долго в пакетах супермаркетов. Удивительно думать, что это тысячелетняя находка! Уникальное сохранение яйца явно связано с условиями, в которых оно лежало веками, расположенными в выгребной яме, содержащей мягкие человеческие отходы, сохранившие его" , – добавила археолог Управления древностей Израиля Алла Нагорская.

Тысячелетнее яйцо, найденное в Израиле. Источник: Israel Antiquities Authority

Отмечается, что яйцо было немного треснуто, поэтому все его содержимое вытекло. Осталась только часть желтка, который сохранился для ДНК-анализа.