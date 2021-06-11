Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп попросил действующего главу государства Джо Байдена не заснуть на предстоящей встрече с Владимиром Путиным, сообщает Лента.Ру.

"Удачи на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания" , — заявил он.

Трамп обозвал Байдена «сонным» во время предвыборной кампании 2020 года. Позднее он решил найти новое обидное прозвище своему оппоненту, так как его команда пришла к выводу, что «сонный Джо» не работает на антирейтинг конкурента. В частности, Трамп захотел закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.