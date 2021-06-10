Новая волна COVID-19 в Украине: в Минздраве дали прогнозы
Очередная волна коронавируса в Украине ожидается осенью, однако будет слабее, чем предыдущие три, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала 1+1 в четверг, 10 июня, сообщает Корреспондент.
"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVID-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы", - отметил Кузин.
Однако, считает он, поскольку к осени часть украинцев уже будут вакцинированы от инфекции, а часть переболеет, то новая волна будет минимальной.
"По крайней мере те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - заявил чиновник.