В Британии началось массовое распространение индийского коронавируса

Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 в Великобритании составляют заражения индийским штаммом, известным как «дельта-вариант, сообщает Лента.Ру.

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявляет, что доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших, пишет The Telegraph.﻿ Как отмечает издание, показатели заболеваемости COVID-19 резко возросли во всех регионах Англии и особенно — на северо-западе страны. В то же время пока количество госпитализаций в целом невысокое.

Ранее Хэнкок высказывал опасения, что индийский штамм коронавируса может повлиять на темпы снятия ограничений в Великобритании. По его словам, британские эксперты будут работать с американскими коллегами над активизацией усилий по борьбе с пандемиями. В ведомстве также выразили надежду, что данное сотрудничество поспособствует созданию системы раннего предупреждения и выявления заболеваний в будущем.