Байден подарил Джонсону велосипед

В ходе встречи в британском городе Карбис-Бэй в четверг, 10 июня, президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Борис Джонсон, а также их супруги вручили друг другу подарки, сообщает Корреспондент.

Глава Белого дома подарил собеседнику велосипед американского производства и шлем. Джонсон, в свою очередь, вручил Байдену фотографию мурала, нарисованного в Эдинбурге в честь американского борца за права чернокожих Фредерика Дугласа, пишет газета The Washington Post.

Также подарками обменялись и супруги американского и британского лидеров. Так, первая леди США Джилл Байден преподнесла Кэрри Джонсон кожаную сумку-тоут, изготовленную женами военнослужащих США, и президентский шелковый шарф. Супруга премьера же подарила собеседнице первое издание сборника рассказов Яблоня английской писательницы Дафны дю Морье.