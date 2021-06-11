"Это - cкотство": ведущая Мосейчук в эфире поспорила с Геращенко

Ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук в прямом эфире горячо подискутировала с депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, сообщает УНИАН.

Конфликт произошел во время обсуждения "плёнок Медведчука". Геращенко обвинила журналистов "1+1" в том, что они якобы не освещают информацию об украинских пленных.

"Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала "1+1". Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов" , - заявила Геращенко.

"Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1+1" за месяц мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Дееву и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил" , - сказала она.

Мосейчук напомнила, что выпуски новостей на "1+1" всегда начинаются с информации о ситуации на Донбассе.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство" , - заявила она Геращенко.

В ответ депутат сказала, что скотство - это "спекулировать на жизнях украинцев и крымских татар, которые находятся в заключении в Крыму и РФ".

"Когда Мочанов сказал, что мать не получила звонка от своего сына, когда он был освобожден, а все это делалось под кабинет пятого президента Украины, очень хотелось бы услышать ваши объяснения, почему" , - спросила Мосейчук.

В ответ Геращенко сказала, что освобождение людей - очень тяжелая работа.

"Журналисты "1+1" присутствовали на всех освобождениях, где присутствовала я. Когда мы забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, мы сразу дали тогда им телефоны. Все освобождения, которые происходили, — мы сразу передавали телефоны, чтобы они могли сделать этот звонок. Скотство, Наталья, это спекулировать на этом" , - подчеркнула Геращенко.

Также она заявила, что на телеканале за два года не вышло ни одного сюжета о людях, которых удерживает Путин. А Мосейчук обвинила ее во лжи.