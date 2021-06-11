"Это - cкотство": ведущая Мосейчук в эфире поспорила с Геращенко
Ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук в прямом эфире горячо подискутировала с депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко, сообщает УНИАН.
Конфликт произошел во время обсуждения "плёнок Медведчука". Геращенко обвинила журналистов "1+1" в том, что они якобы не освещают информацию об украинских пленных.
"Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала "1+1". Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов", - заявила Геращенко.
"Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1+1" за месяц мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Дееву и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил", - сказала она.
Мосейчук напомнила, что выпуски новостей на "1+1" всегда начинаются с информации о ситуации на Донбассе.
"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - заявила она Геращенко.
В ответ депутат сказала, что скотство - это "спекулировать на жизнях украинцев и крымских татар, которые находятся в заключении в Крыму и РФ".
"Когда Мочанов сказал, что мать не получила звонка от своего сына, когда он был освобожден, а все это делалось под кабинет пятого президента Украины, очень хотелось бы услышать ваши объяснения, почему", - спросила Мосейчук.
В ответ Геращенко сказала, что освобождение людей - очень тяжелая работа.
"Журналисты "1+1" присутствовали на всех освобождениях, где присутствовала я. Когда мы забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, мы сразу дали тогда им телефоны. Все освобождения, которые происходили, — мы сразу передавали телефоны, чтобы они могли сделать этот звонок. Скотство, Наталья, это спекулировать на этом", - подчеркнула Геращенко.
Также она заявила, что на телеканале за два года не вышло ни одного сюжета о людях, которых удерживает Путин. А Мосейчук обвинила ее во лжи.
"Ирина, мне всегда делают замечания, когда я говорю острые вещи. И когда я говорю слово "врете"... Мне очень часто делают замечания за слово "врете". Но в данном случае вы даже не обманываете, Ирина, вы лжете. Потому что каждый 19:30 выпуск "ТСН" у нас о фронте. Ни один другой канал не занимается так фронтовыми делами, как занимается канал "1+1", - ответила она.