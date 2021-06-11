Анкара и Вашингтон обсудили военное сотрудничество

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил предстоящий саммит НАТО и двустороннее военное сотрудничество, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по итогам переговоров глав оборонных ведомств.

"Они обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы" , - отметил пресс-секретарь.

"Министр [США] подчеркнул давние отношения между США и Турцией в сфере обороны и сказал, что с нетерпением ожидает встречи с министром [Турции] на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе" , - заключил Кирби.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня. Из-за пандемии он сокращен до одного дня, запланирована только одна пленарная сессия продолжительностью 2,5 часа.