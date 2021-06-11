Боррель подтвердил свое участие в Крымской платформе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал инициативу проведения в августе саммита Крымской платформы и подтвердил свое участие в нем, сообщает Корреспондент.
Об этом европолитик заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая проходила в четверг, 10 июня.
"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета - ред.) Мишелем и надеюсь, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН", - сказал Боррель.
Также в ходе выступления он выразил поддержку Украины, назвал Россию стороной конфликта на Донбассе, в связи с чем призвал Совбез ООН приложить больше усилий для поддержания мира в Украине.
"Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", - отметил евродипломат.