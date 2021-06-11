Боррель подтвердил свое участие в Крымской платформе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал инициативу проведения в августе саммита Крымской платформы и подтвердил свое участие в нем, сообщает Корреспондент.

Об этом европолитик заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая проходила в четверг, 10 июня.

"Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета - ред.) Мишелем и надеюсь, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН" , - сказал Боррель.

Также в ходе выступления он выразил поддержку Украины, назвал Россию стороной конфликта на Донбассе, в связи с чем призвал Совбез ООН приложить больше усилий для поддержания мира в Украине.