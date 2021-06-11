В Греции бастуют против сокращения рабочей недели

Жители Греции вышли на первую с начала пандемии демонстрацию, выражая недовольство реформой рынка труда, предложенной правительством, сообщает Корреспондент.

Согласно одному из пунктов законопроекта, голосование в парламенте по которому состоится на следующей неделе, рабочая неделя сокращается до четырех дней, однако увеличивается рабочий день, передает агентство Bloomberg.

В связи с этим греческие профсоюзы опасаются, что поскольку в стране самый высокий уровень безработицы в Европе, работодатели будут эксплуатировать своих рабочих, которым станет сложно получить отпуск.

По данным издания, забастовки охватили множество сфер страны, в частности транспортную. Так, в Греции, которая только открыла границы для туристов, остановились поезда, а корабли не покидают портов.