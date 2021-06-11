Группа французских политиков посетила зону ООС

10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом передает Госпогранслужба. Французские парламентарии ознакомились с ситуацией в пределах гуманитарного дорожного коридора, где передвижение граждан в настоящий момент блокируется российско-оккупационными войсками.

"Перемещение людей полностью блокируется на временно оккупированной территории Украины. В то же время у нас в контрольном пункте находится достаточное количество пограничников, готовых обеспечить пропуск " , - рассказал гостям и.о. начальника Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский.