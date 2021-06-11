СБУ ликвидировала схему хищения госсредств на предприятии Минобороны

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили должностных лиц одного из госпредприятий Министерства обороны в нанесении ущерба государству в размере более пяти миллионов гривен, сообщает Корреспондент.

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Об этом передает пресс-служба СБУ. Отмечается, что военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

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Как удалось установить, чиновники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг).

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На территории госпредприятия были проведены обыски с целью документирования противоправной деятельности.

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