СБУ ликвидировала схему хищения госсредств на предприятии Минобороны

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили должностных лиц одного из госпредприятий Министерства обороны в нанесении ущерба государству в размере более пяти миллионов гривен, сообщает Корреспондент.

Об этом передает пресс-служба СБУ. Отмечается, что военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

Как удалось установить, чиновники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг).

На территории госпредприятия были проведены обыски с целью документирования противоправной деятельности.