Весы, возьмите выходной: гороскоп на 11 июня для знаков Зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 11 июня 2021 года. Хороший день с положительными эмоциями и приятными людьми. Вас ждет много веселья и любви. Наслаждайтесь! Но лениться нельзя – помните, что все в ваших руках, сообщает Сегодня.

Не забывайте также о ретроградных планетах и о том, какую опасность они несут для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится это все вплоть до октября!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Посвятите этот день личным делам и близким людям. Именно они будут ждать от вас любви и нежности. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья – правильное питание и отказ от алкоголя станет мастхевом дня.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня вам захочется разговаривать – много, обо всем и со всеми. Но все же не стоит заводить сегодня новые знакомства, иначе можете привлечь на себя негатив. Гуляйте на свежем воздухе и вам в голову не будут лезть плохие мысли.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Будьте предельно осторожны со своим здоровьем. Следите за тем, что и сколько вы едите, а также уделите время спорту. Не ленитесь и старайтесь провести день активно. Доверяйте своей интуиции – она направит вас в правильное русло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вы будете живчиком сегодня, энергетическим зайчиком и все вам будет под силу. Причем ваше здоровье и тело тоже порадуют своей выносливостью. Лениться и тупить сегодня просто запрещено!

Лев (23 июля – 21 августа)

Ваше неумение расслабляться приведет к тому, что вы будете бурно реагировать на любую мелочь. А это в свою очередь негативно повлияет на вашу работу и отношения с окружающими. Проявляйте скрытность и сдержанность в разговоре с людьми.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Ваша доброжелательность позволит вам сегодня завязать новое знакомство, которое сделает вас счастливым. У вас может проявиться заинтересованность мистикой, философией и религией – интересуйтесь, но лучше не практикуйте!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня большие силы покинут вас с самого утра, и ваш будильник будет откладываться каждые 10 минут. Не пытайтесь выпихнуть себя из этого состояния – лучше возьмите выходной и как следует отдохните!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня вы можете потерять большую сумму денег. Это будет либо потеря, либо транжирство – в любом случае, если не хотите до конца месяца сидеть на воде и хлебе – следите за кошельком!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

У вас классный период в жизни начался, когда вы легко сможете реализовать любые свои планы. Но для этого вам нужно быть уверенным в своих силах и не сидеть на одном месте, а много работать.

Козерог (23 декабря – 20 января)

День будет довольно напряженным. Не пытайтесь сделать что-то сверх сложное, а просто внимательно делайте то, что у вас получается хорошо. Не давайте необдуманных и скоропалительных обещаний – скорее всего, вы не сможете их выполнить.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Не нужно браться сегодня за новые проекты, лучше завершите все начатое! Это подарит вам чувство удовлетворения. Не берите денег в долг и попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами – у вас все получится!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Идеальный день для решения любых важных вопросов и сложных задач. Можете позволить себе крупную покупку и заключение любого делового контракта. Но для этого важно подключить свое умение рационально планировать дела и распределять силы. Доверяйте интуиции – она вас не подведет!