Антитренды 2021: какие вещи испортят любой летний образ
Наконец-то настало жаркое лето, поэтому стоит как можно раньше продумать образы, которые подойдут и для летнего променада, и для свидания, и на работу, сообщает Обозреватель.
Но если с модными новинками более-менее понятно, то некоторые вещи из нашего гардероба уже давно перестали быть актуальны. От каких предметов одежды стоит отказаться летом 2021 ?
- Ультракороткие шорты в обтяжку
Эта вещь сделает любую модницу вульгарной и продемонстрирует всем окружающим, как должна выглядеть безвкусица. Даже с идеальной фигурой без единого намека на целлюлит такие короткие шорты испортят любой образ, даже ультратрендовыми плетенными сандалиями и яркой рубашкой. Лучше обратить внимание на более уместные шорты в форме трапеции длинной чуть выше колена.
- Тонкие очки
Если вы так и не успели примерить на себя образ рейвера из 1990-х, то придется временно отложить эту затею. Сегодня на замену тонким очкам приходят вытянутые прямоугольные и с прозрачными стеклами.
- Некачественные белые брюки
Белые брюки носить можно, однако если они не в обтяжку и с не просвечивающегося материала, иначе такие штаны подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждую складочку и каждый лишний грамм на бедрах.
- Браслеты с шармами
Уже неважно сколько у вас шармов на браслете и какой браслет – из чистого золота или серебра. В тренде 2021 года – минимализм, поэтому если и жалко откладывать браслет до лучших времен, то стоит с него поснимать цветочки и сердечки с камушками и оставить как базу.
- Легинсы и велосипедки
Легинсы – один из самых коварных элементов женского гардероба. Только все успели купить себе велосипедки, уже стоит от них отказаться и выбирать широкие шорты. Так и с легинсами. Наибольшую опасность для фигуры они представляют в комплекте с каблуками. Эти элементы гардероба лучше оставить для занятий спортом.
- Рваные джинсы
Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что советуем отложить их на дальнюю полку до лучших времен. Небрежность образу стоит добавлять лишь прической, платком или многослойностью. Также в тренде джинсы с необработанным краем и мини разрезами, из которых не "вываливаются" коленки.
- Поясная сумка или бананка
К большому сожалению работников рынка и билетеров, такая сумка уже не модная – с ней теперь только на фитнес или, в крайнем случае, в аэропорт. Чтобы выглядеть стильно, замените ее на яркие микросумки на цепочках в стиле Jacquemus или Chanel. В нее вряд ли поместится что-то кроме помады, но она точно удержит все восхищенные взгляды и разбавит даже самый скучный образ.