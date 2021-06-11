Сбор урожая ягод: сколько платят наши и польские фермеры

Урожай ягод в Украине в этом году задерживается из-за холодной весны, но спрос на работников в сфере сельского хозяйства растет с каждым днем, сообщает UBR.

Польша по-прежнему остается главным нашим конкурентом по выращиванию ягодных культур и основным претендентом на украинских работников в этой сфере. И если карантинный год позволил сдержать отток трудовых мигрантов с украинских полей, то в этом году местные аграрии настроены не так оптимистично.

"Мы в основном стараемся привлекать работников из прилегающей к нам области. В прошлом году границы были закрыты и желающих работать было больше. В позапрошлом был дефицит. В этом – пока видим, что желающие есть, но посмотрим, как люди будут приезжать. Порчи урожая мы не допустим и должны собрать в срок, а в случае чего будем поднимать тарифы на труд сборщиков" ,– комментирует ﻿ главный агроном компании "Эко Парк" Федор Прима.

Ручной труд не заменят машинами

Ручной труд остается незаменимым для сбора наиболее популярных у потребителей ягод: клубники, малины, голубики, черники, ежевики и земляники. Комбайнами собирается только черная смородина, которая в основном идет на переработку – для производства джемов и варенья.

Первую рабочую силу начинают привлекать еще в мае, когда в парниках созревает клубника. Однако использование ремонтантных сортов (цветут несколько раз за сезон) значительно расширило сезон ягод в Украине и позволило получать урожай вплоть до первых заморозков в октябре.

Этот фактор поспособствовал росту интереса у работников к местным хозяйствам и позволил быть при работе на протяжении шести месяцев. В оставшееся время года большинство из сборщиков могут встать на биржу труда и получать социальные выплаты.

"Многие украинские фермы начали сотрудничать с другими хозяйствами – теми, кто выращивает более поздние ягоды или фрукты. Например, те же черешни мы механическим путем стряхиваем, а убираем на продажу вручную. Потом идут персик, нектарин, яблоки. Тут же и овощные культуры, которые требуют много ручного труда – начиная с прополок, уборки – не у всех это поставлено на механизацию. Это помогает удержать людей и рассчитывать, что они вернутся к вам на следующий год" , – говорит руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Строят поля и дома для трудяг

В северных и центральных частях страны отток трудящихся еще удается как-то сдерживать, однако близость западных областей к границе с Польшей создает там большую конкуренцию за работника.

В поисках новых способов поощрения местные работодатели теперь готовы предлагать не только трансфер и питьевую воду, но и полноценные обеды, строят бесплатные общежития и даже футбольные поля для проведения досуга – лишь бы люди оставались.

Польша, в свою очередь, хоть и испытывает дефицит работников, но на особые инвестиции не готова. Максимум – бесплатное проживание в кемпинге в непосредственной близости к полю. А привлекают в основном зарплатными предложениями.

За какую ягоду больше платят

Сравнивая зарплаты, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник делает акцент на том, что этот бизнес напрямую зависит от погодных условий.

"За сбор ягод в Польше в этом году платят от $800 до $1200/мес. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т.д. – это тоже влияет на итоговый заработок. Нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день. Удастся ли вам столько собрать? Тот же самый формат в Украине" , – говорит он.

На данный момент наибольшие ставки за сбор урожая в Украине озвучивают фермеры, которые выращивают голубику и малину. Они ожидают от 10-12 грн/кг собранной ягоды и обещают ежедневный доход от 400 до 600 грн в зависимости от трудоспособности наемника.

Для сравнения, в Польше предложат уже 800-1000 грн.

Высокие оклады для данных видов ягод связаны с тем, что выращивают ее сугубо на экспорт и за последние годы была хорошо отлажена цепь оптовых закупок. В прошлый неурожайный год голубику продавали за $10 за кг. В этом году цену могут немного сбавить ввиду хороших прогнозов на урожай.

На малину стоимость может быть в районе прошлогодних 40 грн/кг. И поскольку за последние два года цена на эти ягоды выросла, никто из участников рынка не заинтересован в несвоевременном сборе.

"Если будет не хватать рук – я могу заплатить и больше. Предложение рабочей силы увеличилось и мне уже сейчас звонят, что хотят работать. А два года назад я сам искал людей. Сейчас у меня внутреннее предложение выше, чем востребованность рабочей силы" , – делится ﻿ руководитель фермерского хозяйства "Файна поляна" Тарас Андрийчук.

Из преимуществ работы в Украине фермеры называют более нормированный рабочий день, тогда как в Польше сбор ягоды может проходить с 6:00 утра до 12:00 ночи. Наши фермеры предлагают работу с 9:00 до 18:00, что особенно привлекает женщин – они заканчивают работу в поле и после этого могут полноценно уделить время домашнему хозяйству и семье.

Захотят ли украинцы ехать в Польшу

Если украинские собственники согласятся платить сборщикам ягод достойную зарплату, дефицита работников в этом году они испытывать не будут. Однако им стоит задуматься и над тем, что в последующие годы сложностей с попаданием наших работников в Польшу из-за пандемии не будет, и дефицит рабочей силы будет более ощутимым.

"За копейки работать никто не захочет и это – новые реалии, поэтому им придется пересматривать собственные бизнес-модели" , –комментирует замдиректора информационной компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник.

Еще один фактор не в пользу Польши – переход с открытого грунта в закрытый: парники, теплицы. Работа в них в жаркую погоду значительно усложняется и становится почти невыносимой. Работники рассказывают, что готовы были работать в купальниках, чтобы хоть как-то облегчить условия работы.

Тем не менее эксперты согласны, что при хороших погодных условиях и высокой продуктивности заработать в Польше получится вдвое больше, чем в Украине. Но явление это может быть временным.

"По некоторым видам популярных ягод поляки снижают объемы производства именно из-за успешного украинского производства. Например, малина из Украины за последние четыре года сильно вытеснила польскую. Польша закупает замороженную ягоду в Украине и перепродает ее в другие страны под своими брендами" , – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Поэтому, если украинцы и будут продолжать ездить в Польшу для сбора ягод, то скорее всего целенаправленно на клубнику. На сегодня площадь посадок под нее в этой стране занимает почти 90% от всех ягодных плантаций.