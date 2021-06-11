В Бразилии хотят отменить ношение масок для вакцинированных

Министерство здравоохранения Бразилии планирует отменить ношение масок для вакцинированных людей. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает УНИАН.

В своем выступлении Болсонару отметил, что карантин должен применяться только для инфицированных людей. Также он добавил, что снять маски могут и те, кто переболел коронавирусом и получил иммунитет.

"Они (маски – прим. ред.) полезны для инфицированных. Карантин предназначен для инфицированных", – заявил президент Бразилии.

Также министр здравоохранения Марсело Кейрога сообщил, что Болсонару попросил его провести исследование использования масок в Бразилии. Однако перед комиссией Сената он дал показания по расследованию, в котором отметил, что для предотвращения передачи инфекции следует использовать маски.

Отметим, что Бразилия стала еще одной горячей точкой распространения коронавируса и смертности от этой болезни. Страна потеряла более 480 тыс. человек.

Однако вакцинация в стране продвигается медленно – 23,6% населения Бразилии получили первую дозу вакцины и только 10,2% были полностью вакцинированы двумя дозами.

Сейчас в стране проводится расследование, в рамках которого Сенат выясняет причастность Болсонару к такой ситуации. Президента обвиняют в том, что он несерьезно относится к угрозе коронавируса и не делает достаточно для борьбы с болезнью.