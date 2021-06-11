Украина начала "нестандартный" импорт газа для закачки

Импорт газа для закачки в украинские ПГХ на сегодня происходит медленно и составляет около 3 млн кубометров в сутки, сообщает Деловая столица.

"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн м3 в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн м3, причем 100% было импортировано из Венгрии, а не со стандартного словацкого направления. Всего с начала года было импортировано 577 млн м3, из них 511 млн м3 (88%) из Венгрии", — написал генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

Макогон также напомнил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.

Украина намерена увеличить запасы газа в хранилищах к следующему отопительному сезону в объеме не менее 17 млрд кубометров. 10 июня Кабмин обязал коммунальщиков начать подготовку к зиме.