Из-за непогоды без электричества в Украине остались 47 населенных пунктов

В Украине из-за осложнения погодных условий обесточены жилые дома. В общем, без света 47 населенных пунктов, сообщает РБК-Украина.

По состоянию на 7:00 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Винницкая - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганская - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.