Мобильные операторы отказались от непопулярного сервиса

Три крупнейший сотовых оператора Украины полностью или частично отказались от сервиса дистанционной идентификации Mobile ID, сообщает UBR.

"С 17 июня 2021 "Киевстар" прекращает подключение новых абонентов к услуге Mobile ID, а также закрывает возможность выпуска, обновления и продления срока действия сертификатов электронных ключей для всех пользователей сервиса" , – заявила компания на своем официальном сайте.

С 1 ноября текущего года данный сервис "Киевстар" закроет в полном объеме. Свое решение оператор объяснил "рядом факторов на рынке доверительных услуг Украины и дальнейшей экономической нецелесообразностью поддержки и развития технологии Mobile ID".

Два других оператора также свернули или не развивают Mobile ID.

"Большинство государственных и коммерческих сервисов, требующих электронную идентификацию и квалифицированный электронной подписи, используют другие технологии. Это делает дальнейшую поддержку услуги нецелесообразным", – заявили в Vodafone .

В пресс-службе lifecell сообщили, что к подключение новых пользователей к Mobile ID пока приостановлено.

"Услуга активна только для существующих пользователей", – прокомментировали в компании .

"Киевстар" запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию в декабре 2017 года, а через год осуществил национальный коммерческий запуск услуги. Похожие сервисы запустили и остальные крупные операторы.

Технология Mobile ID предоставляла гражданам и бизнес-компаниям возможности удаленной идентификации на государственных и коммерческих электронных ресурсах и подписание документов онлайн.