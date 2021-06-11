Разумков рассказал о "вакцине для экономики"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в условиях пандемии COVID-19 украинская экономика нуждается в дополнительных стимулах для развития, сообщает Деловая столица.

Разумков отметил необходимость сосредоточиться на поддержке украинской промышленности.

"У нас сегодня ковид. И мы много говорим о вакцинах для здоровья людей. Но пандемия бьет не только по здоровью — она сильно бьет и по экономике. Мы видим это во всех странах мира. Думаю, на уровне законодательных актов и всей власти — президента Украины, Кабинета министров, Верховной Рады — можем производить "вакцину для экономики", которую будем применять, чтобы она быстрее победила все проблемы" , — сказал Разумков.

Он также отметил необходимость стимулировать привлечение инвестиций.

"Мы должны создавать экономические рычаги, которые будут влиять на то, чтобы украинский бизнес развивался, становился мощным, чтобы он снова становился промышленным" , — отметил спикер.

Он добавил, что доля перерабатывающей отрасли промышленности должна увеличиваться. Ее доля в ВВП уменьшилась за последние 10 лет с 30% до 20%.

Дмитрий Разумков также напомнил, что парламент принял в первом чтении законопроект о деятельности индустриальных парков, который может стать серьезным толчком для привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций.

Кроме того, он отметил, что крепкая экономика будет способствовать интеграции Украины в ЕС.