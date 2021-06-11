В ВОЗ предположили вероятность новой волны COVID-19 в Европе

Европейский региональный директор ВОЗ Ханс Клюге заявил, что несмотря на нынешний спад количества инфицированных коронавирусом, угроза возникновения в Европе четвертой волны COVID-19 осенью остается очень высокой, сообщает Depo.ua.

"Мы уже были в подобной ситуации. Прошлым летом количество случаев постепенно росло среди младшей возрастной группы, затем болезнь переместилась на пожилых людей, что привело к ужасающим смертям осенью и зимой 2020 года" , — сказал Клюге.

Он призвал не повторять этой ошибки снова. Чтобы предотвратить такой сценарий, представитель ВОЗ призвал европейцев летом "быть осторожными и придерживаться здравого смысла".

"Если вы хотите путешествовать — подумайте, действительно ли это нужно. Если все же решите ехать — делайте это безопасно", — порекомендовал эксперт.

Старший офицер по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Кэти Смолвуд поддержала такую позицию Клюге. Она обратила внимание на штамм коронавируса, который впервые выявили в Индии.

"Есть достоверные свидетельства его значительно более высокой заразности, имеются доказательства увеличения числа госпитализаций, мы также видели случаи иммунного избегания, особого после только одной дозы прививки. По нашему мнению, это представляет значительный риск распространения", — рассказала Смолвуд.

По словам экспертов, уровень вакцинации от COVID-19 в Европе до сих пор значительно ниже необходимого для защиты региона от повторной вспышки.