Порошенко прокомментировал дипломатические поражения Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского полностью провалила работу в направлении международной политики, заявил в интервью журналисту Валерию Калнышу пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Буквы.

"Я неоднократно публично призывал наших американских партнеров, принципиально важно и символично, чтобы состоялась желательно встреча, возможно, во время европейского турне Байдена. Потому что это первое европейское турне, и оно де-факто является демонстрацией Джозефа Байдена, очень опытного политика, в качестве президента Соединенных Штатов для того, чтобы срочно модернизировать те проблемные отношения, которые были в отношениях США во времена Трампа с НАТО, Европейским Союзом, с лидерами ЕС, с позицией укрепления "Большой семерки".

И, конечно, это будет первый разговор 16 июня с Путиным, которого Байден назвал убийцей в интервью американскому изданию. К сожалению, встреча не состоялась. И, к сожалению, я должен констатировать, что это поведение украинского руководителя, как "слон в посудной лавке", который не смог добиться этой встречи.

Так же как и, к сожалению, мы не получили билет, приглашение на саммит НАТО, пять лет во время моей каденции это было рутиной, само собой, а как же без Украины. К сожалению, это происходит во время остановки санкций по "Северному потоку-2" и де-факто завершения строительства, имеет огромные угрозы для Украины", — подчеркнул Порошенко.

И в этих условиях Украине нужно сделать свои выводы. Команде Зеленского надо сделать свои выводы. Команде Зеленского надо научиться читать дипломатический язык.

"Он другой, нежели язык КВН, и он отличается от речи журналистов. Не умеете сами – спросите других. Вам переведут. Потому наиболее вероятно... Просто Зеленскому нужен переводчик не только с английского, французского или немецкого, но и с дипломатического. Что сделали не так? Если бы речь шла о внутренней политике, я готов вам четко и публично рассказать об этом. Если речь идет о внешней политике, я готов это выложить Зеленскому и его команде. Но твердо подчеркиваю, что на внешнем фронте мы должны быть Украиной, а не растянуты по политическим лагерям. И в первую очередь это надо понять господину Зеленскому", — заявил политик.

"Но мотивацию, которую сейчас трудно понять рядовому украинскому гражданину, я могу прокомментировать. В условиях, когда мы являемся свидетелями ужасных поражений Украины... Уже не украинской дипломатии, потому что украинская дипломатия к этому просто не была приобщена, а ужасных поражений украинского президента: и с точки зрения НАТО, и с точки зрения Плана действий по членству, и с точки зрения "Северного потока".

Им надо было сделать какую-то дымовую завесу. Для чего? Чтобы переложить ответственность. Внутри страны, здесь уже все наработано, потому что в середине страны любая проблема – это Порошенко. У них уже там боты, Ермак, какие-то его советники – они пытаются... в это уже никто не верит.

За внешние якобы Порошенко неудобно обвинять, и они подобрали на эту роль... у нас оказывается канцлер Германии Меркель – огромный друг Украины, лидер Европы. Человек, который сделал для Украины, они даже в книгах не читали, что Ангела сделала для Украины. Она виновата в агрессии России против Украины? Макрон, президент, и Франция виновны в агрессии России против Украины? Не Путин, а они. И это договорились Зеленский и люди, которые его окружают. И после этого они ждут, что эти государственные деятели будут поддерживать Украину?" – добавил Порошенко.

Он отметил, что Украина должна перестать быть токсичной и должно быть success story.

"Как это было 5 лет назад. И сегодня, к сожалению, мы потеряли это. И попытки сделать ответственным не только Меркель, не только Макрона с Олландом, но и США, но и президента США Джозефа Байдена, который виноват в том, что Украина не в НАТО, что Украина не получила денег, что Украина не защищена санкциями, и все тому подобное.

И это делается прямо накануне телефонного разговора. Причем, я могу вам подчеркнуть, я практически каждый месяц говорил или президентом, или вице-президентом США. Мне когда-то Джозеф Байден сказал, что он со мной говорит чаще, чем со своей женой. Это была шутка, но очень недалек от правды. И могу отметить, что разговор с руководством США планируется заранее. Минимум за неделю соответствующие службы знают о разговоре и готовят все – от пресс-коммюнике до повестки дня встречи", — пояснил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко напомнил, что Зеленский, зная о разговоре, дал интервью Axios, где обвинил президента США.

"Это что? Почему это огромная безответственность? Очень просто. Потому что США не просто наш партнер. США вместе с Вооруженными силами Украины являются гарантом независимости, если хотите – гарантом существования нашего государства, они стали им во время российской агрессии. И этих условиях, когда вы так свободно разбрасываетесь обвинениями. А какой реакции вы ждете в ответ? И поэтому для нас принципиально важен разговор Байдена с Путиным в Женеве.

Я знаю Байдена много лет. Байден был у меня на инаугурации. Я знаю, что это большой друг Украины, большой и компетентный человек, которому не надо рассказывать о вызовах и угрозах, которые стоят перед Украиной. И я твердо убежден, что из уважения к Украине, а не из уважения перед Зеленским, который демонстрирует такое неуважение к США и ее лидерам, тема Украины, вопрос Украины будут одними из первых в повестке дня разговора Байдена с Путиным. И интересы Украины будут защищены", — резюмировал Порошенко.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Украину на него не пригласили, поскольку встреча не предусматривает участия стран-партнеров. На саммит также не поедет Грузия.