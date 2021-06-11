Рожкова планирует проработать в НБУ 10 лет

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова начала работу в центробанке с 2015 года, которую планирует продолжить еще на четыре года, сообщает UBR.

"Ровно 6 лет назад начала работать в без преувеличения в лучшем институте страны и стала частью лучшей команды… Впереди еще как минимум четыре года в Национальном банке" , – рассказала замглавы НБУ.

По ее словам самыми сложными были три года – 2015, 2016 и 2020. Так, в 2015-м стартовали банковское очистки, курс стал гибким, начали таргетировать инфляцию, работали над трансформацией самого НБУ.

Что касается 2016-го, тогда началась работа над перезагрузкой банковской системы. К тому же велась подготовка к приватизации Приватбанка.

"А 2020-й – это просто 2020-й. Ничего даже добавлять не буду" , – отметила Рожкова.

Напомним, Рожкова имеет 20 лет опыта в банковском деле. В НБУ пришла в июне 2015 года на должность директора департамента банковского надзора.