ПриватБанк пригрозил блокировать карточки: нужен документ

ПриватБанк начал через свой мобильный банкинг рассылать родителям несовершеннолетних детей, на которых в финучреждении открыты счета, сообщения, где грозится закрыть доступ чад к пользованию карточкой, если родители не предоставят банку идентификационный код (ИНН) ребенка, сообщает UBR.

Рассылка пришла именно тем, кто выпускал своим детям карты "Юниора", которые привязаны к счетам родителей или опекунов. Но пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал, что речь идет не о блокировке счета. И это, судя по всему, была просто ошибка.

"Мы говорим не о том, что заблокируем счета, а о том, что детские счета, которые у нас открыты как отдельные счета на ребенка, согласно законодательству, требуют в том числе и предоставления ИНН. Эти изменения произошли в конце 2020 года и утверждены НБУ, у которого мы просили разъяснения" , – говорит Серга.

Поэтому в банке просят родителей по возможности оформить ИНН и предоставить банку. Тут важно отметить, что документ нужен только для открытия счетов детям от 14 лет. Но сообщения приходят в мобильный банкинг и тем родителям, дети которых еще не достигли этого возраста.

Следовательно, ИНН у них быть просто не может. В данном случае, заверили нас в банке, "бумажку" с клиентов требовать не будут. Но при этом добавляют, что в будущем, когда ребенку стукнет 14, ее оформить и предоставить банку все же придется.