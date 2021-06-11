Нафтогаз заблокировал счета 65 коммунальных предприятий
НАК "Нафтогаз Украины", который тепловики обвинили в дискриминации и потребовали снижения цены газа, заблокировал счета 65 коммунальных предприятий, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
По его словам, средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.
Вопрос тарифов и финансовое состояние предприятий ТКЭ – сейчас проблема номер один для местной власти. В феврале Кабинет министров, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и АГУ подписали меморандум о взаимопонимании. Он обозначал, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, в обмен государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть свою часть "сделки" пока не выполнила.
"Местные власти выполнили свои обязательства: во время отопительного сезона тарифы не повышались, было бесперебойное снабжение услуг. А сейчас стоит вопрос, как будут списаны образовавшиеся долги, задолженности по штрафным санкциям и как "Нафтогаз" разблокирует счета 65 коммунальных предприятий", – добавил Слобожан.