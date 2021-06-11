Нафтогаз заблокировал счета 65 коммунальных предприятий

НАК "Нафтогаз Украины", который тепловики обвинили в дискриминации и потребовали снижения цены газа, заблокировал счета 65 коммунальных предприятий, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По его словам, средства, уплаченные гражданами за услуги с января – заморожены, а местные коммунальные предприятия остались без денег.

Вопрос тарифов и финансовое состояние предприятий ТКЭ – сейчас проблема номер один для местной власти. В феврале Кабинет министров, НКРЭКУ, "Нафтогаз" и АГУ подписали меморандум о взаимопонимании. Он обозначал, что коммунальные предприятия не станут повышать цены на отопление и горячую воду, в обмен государство реструктуризирует их долги. Но центральная власть свою часть "сделки" пока не выполнила.