В Украине за сутки вакцинировали более 54 тысяч человек

За минувшие сутки, 10 июня, в Украине от COVID-19 вакцинированы 54 329 человек, общее количество иммунизированных составило 1 395 312 человек, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"54 329 человек привиты против COVID-19 за сутки 10 июня 2021 года. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированы – 23 585 человек", – написали в Телеграм-канале ведомства в пятницу утром.

В Минздраве отметили, что в течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.

"По состоянию на 10 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек", – сказано в сообщении.

С начала прививочной кампании вакцинированы 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 599 348 прививок.