Известный теннисист раскритиковал УЕФА

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский жестко отреагировал на запрет УЕФА использовать лозунг "Героям слава!" на футболках сборной Украины на Евро-2020, сообщает Деловая столица.

Он считает бессмысленными заявления футбольного союза об "аполитичности".

"Сам факт того что UEFA пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020, уже является политическим ... потому что сделали они это из-за жалобы российской власти .... So much for your "football no politics" rubbish. Это фото из далекого 2015-го. "Because heroes don't die" , — написал Стаховский у себя в Facebook.

К своему посту он прикрепил фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава", добавив хэштег "Небесна Сотня".

10 июня сало известно, что УЕФА обязал﻿ Национальную сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава!". Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала с УЕФА консультации по этому поводу. МИД Украины пообещал помочь отстоять лозунг "Героям слава!" на футболках игроков сборной Украины.