Фальсификат сигарет достиг рекордного показателя

В Украине теневой рынок сигарет достиг рекордного в истории показателя в 12,8%. Ежегодно фальсифицируют 6,5 млрд сигарет и половина из них – торговой марки Compliment, сообщает Обозреватель.

Как рассказали в Государственной налоговой службе, самая распространенная схема – продажа сигарет, которые производились для точек безтаможенной торговли (duty free в аэропортах).

Compliment производит Львовская табачная фабрика. Ее владеет Григорий Козловский –депутат Львовского областного совета. У него также есть партнер, депутат Львовского городского совета Алексей Ризник.

Среди нарушителей оказались также сигареты:

Marvel;

Jing Ling;

Lifa;

Strong;

Marshal;

Pull;

Urta;

UT;

Palermo;

Basio.

В 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8%. Такого показателя в истории Украины еще не было. Даже в период президентства Виктора Януковича "тень" составляла всего 9,2%.