Фальсификат сигарет достиг рекордного показателя
В Украине теневой рынок сигарет достиг рекордного в истории показателя в 12,8%. Ежегодно фальсифицируют 6,5 млрд сигарет и половина из них – торговой марки Compliment, сообщает Обозреватель.
Как рассказали в Государственной налоговой службе, самая распространенная схема – продажа сигарет, которые производились для точек безтаможенной торговли (duty free в аэропортах).
Compliment производит Львовская табачная фабрика. Ее владеет Григорий Козловский –депутат Львовского областного совета. У него также есть партнер, депутат Львовского городского совета Алексей Ризник.
Среди нарушителей оказались также сигареты:
- Marvel;
- Jing Ling;
- Lifa;
- Strong;
- Marshal;
- Pull;
- Urta;
- UT;
- Palermo;
- Basio.
В 2021 году, как подсчитала компания TNS Kantar, уровень нелегальной торговли сигаретами достиг 12,8%. Такого показателя в истории Украины еще не было. Даже в период президентства Виктора Януковича "тень" составляла всего 9,2%.