Порошенко напомнил о своих достижениях в роли президента

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что получение безвизового режима с Европейским Союзом стало символом прощания с "совком" для Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"4 года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу.

Это событие, безусловно, стала историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье", - написал Порошенко в соцсети Facebook в пятницу.

"Безвиз - это также и международное признание успешности политических, правовых, институциональных и антикоррупционных реформ, которые осуществляла наша команда" , - добавил он.

Он отметил, что получение безвиза стало своеобразным четким ответом чиновникам, которые пытаются исказить прошлое, нивелировать и дискредитировать заслуги команды пятого президента в реформировании Украины и международные победы Порошенко.

"Но убежден, что и безвиз, и Соглашение об ассоциации, и Томос об автокефалии будут оставаться настоящими "легендарными" историями успеха нашего государства, о которых шестой президент Зеленский, к сожалению, может пока только мечтать", - написал Порошенко.

Он выразил надежду, что в скором времени антиковидные ограничения будут сняты и граждане Украины смогут беспрепятственно путешествовать по Европе, и призвал власти ускорить темпы вакцинации.

"Верю, что будущее Украины - в Евросоюзе, и ничто, и никто, и никогда нас не остановит. И наша команда "Европейской Солидарности" сделает для этого все возможное и даже невозможное.