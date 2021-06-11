В Киеве депутаты, чиновники и судьи вакцинируются "Пфайзером" – Стерненко

В Киеве для депутатов, чиновников и судей организуют свой порядок вакцинации, который будет существенно отличаться от стандартного. Об этом, ссылаясь на сообщение пресс-службы Киевсовета, заявил в личном Телеграм-канале активист Сергей Стерненко﻿.

Известно, что простые украинцы могут вакцинироваться от COVID-19, получив направление от семейного врача или записавшись в очередь в приложении “Дия”. Обычно перед пунктами вакцинации стоят длинные очереди, а для прививки используется китайский препарат Coronavac.

“Но если ты челядь, то у тебя совсем другой сервис. Киевсовет сообщает, что депутатов, чиновников и судей будут вакцинировать не в порядке общей очереди – к ним специально будут ездить мобильные бригады. И колоть будут не Coronavac, а Pfizer, эффективность которого значительно выше”, – пишет Стерненко.

Как итог – украинцы поддались дискриминации в отношении доступа к вакцинам и удобства их получения, уверен активист.