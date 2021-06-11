Европейские перевозчики станут чаще летать над Украиной

В связи с отказом мировых авиакомпаний летать над территорией Беларуси (РБ) часть из них начнет осуществлять рейсы через территорию Украины, сообщает UBR.

Такие прогнозы дал глава авиационного комитета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры (ВЦРТИ) Богдан Долинце.

Наша страна может принять в два раза больше рейсов, чем в данный момент. Однако рост авиатрафика будет не столь существенным из-за запрета использовать воздушное пространство Украины для белорусской компании Belavia.

Кроме того, существенную долю маршрутов, которые раньше проходили над Беларусью, компании перенаправят через Прибалтику.

Богдан Долинце объяснил, что до запрета на перелеты через РБ основными пользователями ее воздушного пространства были компании из РФ (в 2017 году – 34%), которые в любом случае не откажутся от использования ее воздушного пространства. 32% приходилось на европейские авиакомпании.

"Только транзитом через Беларусь проходило порядка 400-900 рейсов в день – больше летом, в том числе за счет туристических чартеров. Соответственно, порядка 150-200 рейсов будет перераспределено между Украиной и странами Прибалтики" , – говорит Долинце.

Предпочтут ли компании пересекать территорию Украины или Литвы, Латвии и Эстонии, станет ясно к концу июня, кода компании наладят регулярный график по новым маршрутам. Однако, отмечает эксперт, у второго варианта больше шансов быть реализованным.

С одной стороны, у стран Прибалтики "довольно сильное лобби в ЕС, а все понимают, что на увеличении трафика можно неплохо заработать" . С другой, ранее основной поток европейских компаний пересекал территорию Беларуси в направлении аэропортов Москвы.

"Поэтому большая часть потерянных Беларусью рейсов достанется Прибалтике, а меньшая – Украине" , – констатировал глава авиационного комитета ВЦРТИ.

В конечном счете Украина может больше потерять авиатрафика, чем приобрести. Долинце поясняет, что до запрета летать над Украиной для Belavia, компания являлась третьей по количеству осуществленных полетов в украинском небе после Turkish Airlines (14,6 тыс. полетов в 2020 году) и МАУ (14,4 тыс.) с 10,6 тыс. рейсами.