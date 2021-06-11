Голосов за законопроект об олигархах "пока нет", но Зеленский пугает референдумом

Законопроект о деолигархизации уже неделю как зарегистрирован в Верховной Раде. Документ успели изучить от и до, депутаты уже комментируют предметно, а не как до регистрации – на основании слухов и “сливов, сообщает Страна.ua.

Отношение же к нему по-прежнему противоречивое. Это и не удивительно: проект касается крупнейших в стране бизнесменов, которые имеют серьезное влияние на парламент. Часть из них уже дали понять, что недовольны последствиями для них принятия законопроекта.

Поэтому – резонный вопрос с учетом такой реакции, найдутся ли за него голоса.

И перейдет ли в случае провала голосования инициатор проекта – президент Владимир Зеленский – к плану “Б” – референдуму с вопросом о “статусе олигархов”.

Подробности – в статье.

Звезды для олигархов

2 июня Офис президента (ОП) внес как неотложный законопроект № 5599 “О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Его содержание в принципе было известно еще до регистрации. Олигархами предложено считать политически активных бизнесменов-монополистов с состоянием более 80 млн долларов, имеющих значительное влияние на СМИ.

При этом в “слитом” ранее черновом варианте необходимо было именно владеть любым медиа, которое освещает политику.

Записывать в олигархи должен Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), подконтрольный президенту. Все, кто попадет в спецреестр, не смогут финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Их обяжут подавать декларации по типу чиновничьих и депутатских. О непубличных контактах с ними или их представителями госслужащие должны будут отчитываться. Закон вступит через в силу через 6 лет после публикации и проработает только десять лет.

В конечный вариант законопроекта не попала норма о запрете олигархам иметь собственные СМИ (даже не под прямым контролем). При том, что это могло бы серьезно уменьшить влияние большого бизнеса на процессы в стране.

Крупные бизнесмены все равно встретили законопроект настороженно. Все ждали реакции богатейших из них, которые и так числятся олигархами – владельца корпорации СКМ Рината Ахметова и совладельца группы “Приват” Игоря Коломойского. Первый заявил через пресс-службу, что считает себя просто “инвестором” и будет “сильно удивлен” , если его официально причислят к олигархату.

Второй дал витиевато-двусмысленный ответ: мол, “не видит ничего страшного” в нынешней редакции законопроекта, хотя ее же могут и переписать, а вообще, когда документ примут, он нашьет костюм звезду “олигарх” (по сути провел параллель с желтыми звездами евреев во время Холокоста). Наиболее остро среди крупных бизнесменов воспринял инициативу Банковой экс-президент, владелец корпорации “Рошен” и народный депутат Петр Порошенко.

В заявлении его партии “Европейская солидарность” прямо говорится, что с помощью закона об олигархах ОП хочет избавиться, прежде всего, от Порошенко, для которого попадание в олигархический реестр действительно будет дискредитацией.

Но бьет законопроект и по другим представителям украинского списка “Форбс” в Раде – внефракционном депутате Вадиме Новинском (бизнес-партнере Ахметова) и главе политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке, да и любым другим бизнесменам из числа политиков: критерии отбора в олигархи размыты, что развязывает руки СНБО.

Хотя насчет Медведчука Зеленский заявлял, что его, дескать, уже деолигархизировали путем запрета трех телеканалов, принадлежащих его соратнику народному депутату Тарасу Козаку и приписываемых самому Медведчуку.

Полюса в Раде

Теперь о настроениях в парламенте в целом. Он переживает поляризацию вокруг инициативы Банковой. По наблюдениям источника, костяк сторонников принятия – наиболее лояльные к ОП депутаты монобольшинства. Но однозначной позиции фракции по этому вопросу нет. Собеседник из числа недовольных законопроектом “слуг народа” сомневается, что за законопроект проголосует вся фракция.

“Думаю, что это – неконституционная идея, пиар-штука. Если надо усилить антимонопольное законодательство, давайте законы. Если не работают антикоррупционные органы, может, нужно вызвать на ковер их руководителей или вообще их поменять? Такой закон нужен не для борьбы с олигархами, а для “машинного доения”, закручивания гаек в стране”, – говорит депутат, попросивший об анонимности.

По его оценкам, голосов за законопроект сейчас в сессионном зале нет, хотя само голосование во фракции еще не обсуждали.

“Я буду голосовать за законопроект. Олигархат – одна из принципиальных, серьезных преград для развития нашего общества. Это не какой-то одиночный законодательный акт, это решение в системе других решений. Давайте вспомним наш антиофшорный закон, изменения в законодательстве о финансовом мониторинге. Я говорю о системной работе, которую проводит наша команда достаточно долго и взвешенно”, – заявил народный депутат от СН Даниил Гетманцев.

В свою очередь собеседник из числа членов главного для проекта парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки утверждает, что комитет даст добро уже на следующей неделе. И почти сразу проект попадет в повестку дня Рады.

“На рассмотрение законопроект планируется вынести на пленарной неделе, которая начнется 29 июня. В первом чтении мы хотим до конца сессии (последний пленарный день – 16 июля – прим. ред.)”, – сообщила народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук, которая поддерживает принятие.

“Голоса за основу найдем. Но потом, думаю, посыплются поправки. Может повториться история с блокировкой “земельных” законов. Впрочем, это может только отсрочить голосование. Есть приказ ОП принять закон в любом случае”, – комментирует собеседник среди членов “оборонного” комитета от “Слуги народа”.

Впрочем, в самой президентской фракции голосов даже после "внушения" от Банковой может и не найтись.

“Оптимизм – это хорошо. Но я думаю, что на поддержку остальных фракций ОП надеяться нечего, у каждой – скажем так, свои причины не голосовать. У нас во фракции даже “соросята” разделятся по олигархическому принципу. Не вижу резона людям Пинчука (бизнесмен из списка “Форбс” Виктор Пинчук – прим. ред.) поддерживать проект. А вот грантовые “соросята” проголосуют”, – говорит собеседник среди депутатов от СН.

Во всех других фракциях действительно серьезно критикуют законопроект в нынешней редакции.

Так, сопредседатель фракции и партии ОПЗЖ Юрий Бойко отметил, что непонятно, как с точки зрения закона власть будет определять этих самых олигархов.

“Если “назначать” олигархов будет не суд, а так называемый СНБО, который давно превратился в некую тайную канцелярию, определяющую, кого записать в олигархи, а кого нет, – то это не закон. Это давление, шантаж и узурпация, и, к сожалению, именно так ведет себя нынешняя власть”, – заявил журналистам Бойко.

Он сказал, что фракция не поддержит законопроект власти.

Во фракции “Батькивщины” говорят, что предложенные в законопроекте критерии определения олигархов “субъективны” .

“Субъективные органы будут вносить в список олигархов своих врагов. То есть субъективно будут решать, кто будет олигархом, а кто нет. И под этот список будут “трусить” бизнесменов, а для людей ничего не изменится”, – заявил народный депутат от “Батькивщины” Вадим Ивченко.

Источник во фракции сказал, что за нынешнюю редакцию проекта “Батькивщина” не проголосует.

Глава фракции “Голоса” Ярослав Железняк заявил, что внесенный ОП законопроект о деолигархизации не послужит заявленным целям и фракция его не поддерживает.

“Для реальной борьбы с олигархатом “Голос” готовит изменения в налоговое и антимонопольное законодательство, правила управления госпредприятиями. Кроме того, любые методы борьбы с олигархами не будут полными без завершения судебной реформы на которой настаивает “Голос”, – отметил глава фракции.

В свою очередь собеседник в депутатской группе “Доверие”, захотевший говорить анонимно, утверждает, что отношение его коллег к проекту “сложное” .

“Проект подпадает под известную пословицу про закон и дышло. А этого никто не любит”, – говорит источник.

Член депутатской группы “За будущее” Дмитрий Лубинец сообщил изданию, что законопроект группа еще не обсуждала, но сам он выступает против него.

“Проект этот не решает ничего в борьбе с олигархами. Как юрист могу утверждать, что все законы и инструменты, чтобы бороться с монополиями, крупным бизнесом, который уходит от налогов, у государства есть. С этой целью создан тот же Антимонопольный комитет. А эта инициатива больше похожа на пиар-ход команды президента, подыгрывание определенным настроениям в обществе. А в законопроекте нет ничего в юридическом плане. Вот назовут человека олигархом и какую ответственность он понесет? И главное – как это отразится на жизни людей всей страны? Но нам обещают эту тему тянуть долго”, – комментирует народный депутат Лубинец.

Собеседник среди внефракционных депутатов, близких к Ахметову, заверил издание, что окончательное решение, как голосовать, еще не принято.

“Есть понимание, что если голоса не дать, это будет плохо воспринято на Банковой, усугублять и без того сложные отношения с которой никто не хочет. Позиция будет перед самим голосованием. Впрочем, не исключаю, что она уже есть (у Ахметова – прим. ред.), но не доведена до нас”, – комментирует источник.

Законодательный сериал

Известно, что у ОП есть на случай проблем в Раде план “Б”. Президент Зеленский уже не раз обещал, что при саботаже его инициативы он готов добиваться проведения всеукраинского референдума с “вопросом о статусе олигархов” .

“Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал”, – объясняет ход мыслей Банковой лидер партии “Слуга народа”, первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Но если следовать букве закона, возникают проблемы. Президент не может сам вынести на референдум вопрос о законе об олигархах.

Для этого нужно идти долгим путем – добиваться проведения референдума по народной инициативе. А для этого нужно, помимо прочего, собрать подписи не менее трех миллионов граждан в более чем двух третьих областей. Иными словами, это будет целая эпопея, во время которой нужно будет поддерживать интерес к ней и собственно среди плебисцита.

Поэтому расхожее мнение, что угроза референдумом не более чем “страшилка” .

Так считает, например, бывший министр юстиции Елена Лукаш. Она приводит следующие аргументы: деньги на референдум не заложены в бюджете, а проведение потянет, по ее оценкам, на около 2 млрд грн. Времени на подготовку и проведение – по скромным оценкам – должно уйти месяца три.

“Но самое главное: на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос… Вряд ли у Зеленского получится объяснить людям, почему первый референдум по его же закону о референдуме… будет не о мире и Минских соглашениях, не о тарифах, не о земле и губительных реформах, а о “статусах олигархов”. И задает Зеленский этот вопрос людям при наличии своего большинства в парламенте, которое уполномочено избирателями принимать законы… 20 мая 2021 господин Зеленский уже анонсировал возможный референдум по ситуации на Донбассе. И что? Где указ о назначении референдума? Где предложения Кабмина по изменению закона о госбюджете, где оргмероприятия?” – комментирует Лукаш в своем Телеграм-канале.

Она также считает, что с голосами за законопроект у Банковой проблемы, иначе зачем обращаться к идее референдума.

“Голосов нет и страшно сегодня не олигархам”, – делает вывод экс-министр юстиции.

Однако политолог Руслан Бортник считает, что законопроект все же примут, но вряд ли в нынешнем виде.