Volkswagen представил совершенно новый Multivan

Вечером 10 июня состоялась онлайн-мировая премьера автомобиля Volkswagen Multivan cовершенно нового поколения, сообщает Автоцентр.

Компания Volkswagen Commercial Vehicles 10 июня представила совершенно новое поколение модели Multivan. В техническом плане MPV делает большой скачок: впервые в портфеле силовых установок появилась система привода plug-in гибрид. Кроме того, внедрены новые системы помощи и информационно-развлекательная система. Новая концепция интерьера делает Multivan еще более универсальным. Знаковый дизайн претерпел эволюционное развитие. Вот что сказал главный дизайнер Альберт Кирзингер: «Новый Multivan несет в себе безошибочные гены самого известного в мире фургона».

Multivan открывает новую эру для бренда и для мобильности. В будущем линейку Bulli составят три столпа: модельные линии Multivan и Transporter 6.1 и ID.BUZZ, запускаемый в 2022 году. «T6.1» остаётся специалистом по коммерческому использованию и основой для кемперов California. С машиной ID.BUZZ MPV и фургоном ID.BUZZ Cargo, который приспособлен для городской среды, две полностью электрические модели завоюют новый сегмент. Новый Multivan, имеющий до семи мест, тем временем, берет на себя ключевую роль гибкого вседорожника.

Рассчитанный прежде всего на семьи и активный отдых, Multivan сочетается с совершенно новой системой размещения сидений и грузового пространства в бесчисленных сценариях мобильности. Благодаря своему лаунж-подобному интерьеру, MPV также подходит в качестве высококлассного шаттла. Тем более, что параллельно с базовой моделью дебютировала еще и удлиненная версия – с еще большим багажным отсеком (до 4053 л). Отныне в задней части есть только легко регулируемые и съемные индивидуальные сиденья, что очень удобно для перевозки велосипедов. Максимальная высота интерьера остается неизменной; в сочетании с новой панорамной крышей она даже была увеличена.

Мultivan является своеобразным мостиком в цифровой мир – со своей панелью приборов, которая также была полностью переработана. Уже в стандартном оснащении имеется цифровой щиток приборов Digital Cockpit и информационно-развлекательная система Ready 2 Discover. С помощью блока управления система предоставляет широкий спектр услуг и функций в режиме онлайн.

Новой особенностью модельной линейки является подключаемая гибридная система. Высокотехнологичная система привода мощностью 218 л. с., которая отличается экономичностью и экологичностью и при этом обеспечивает большой запас хода. Система гибридного привода Multivan с подключаемым электромотором имеет суффикс «eHybrid». Параллельно переднеприводный Multivan будет доступен с двумя различными бензиновыми двигателями с турбонаддувов – мощностью 136 и 204 л. с.. В 2022 году последует турбодизель (TDI) в 150 л. с. В стандартное оснащение входит автоматизированная коробка передач с двойным сцеплением (DSG).

Количество вспомогательных систем было значительно увеличено. В базовую комплектацию вошли Car2X (местная система оповещения), система мониторинга фронтальной зоны Front Assist, включая функцию экстренного торможения в городе, система поддержания полосы движения Lane Assist, система поддержки поворота с новой системой помощи при отключении, динамический дисплей дорожных знаков и система круиз-контроля.

Инновационные новые системы включают в себя «IQ.DRIVE Travel Assist», который облегчает полуавтоматическое вождение от 0 до 210 км/ч. Еще одной новинкой для Multivan являются фары «IQ.LIGHT – LED Matrix Farlights» с интерактивным управлением светом, опционально доступные в качестве альтернативы стандартным светодиодной оптике. Своими высокотехнологичными особенностями самый прогрессивный Multivan переносит отношение к автомобильной жизни в современную эпоху.