В Минреинтеграции прокомментировали запрет детям выезжать из ОРДЛО

Подконтрольные Российской Федерации структуры во временно оккупированных районах Донецкой области пытаются заблокировать выезд детей на свободную территорию Украины, заставляя их в 14 лет получать фейковые "паспорта" от оккупационных режимов, а также гражданство России, заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДЛО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупационные органы запретили пересечение КПВВ, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконные документы.

"Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил, что наши граждане на временно оккупированных территориях — это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают", — заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Он отметил, что такие случаи резко участились в последние недели.

"Это ответ России на программу реинтеграции молодежи с ВОТ, которую мы расширяем. В прошлом году были существенно упрощены условия поступления абитуриентов с ВОТ в украинские вузы. В этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к обучению... Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет", — говорит Резников.

Поэтому, считает он, оккупационная власть пытается заблокировать пересечение линии разграничения: как повод используется эпидемия COVID-19, теперь еще добавились формальные запреты для детей.

"Мы обратим внимание на эти действия наших международных партнеров, в первую очередь — США, Франции и Германии, а также ОБСЕ. Это недопустимо. Брать детей в заложники по политическим мотивам — это и есть терроризм. Более того, это наглядное доказательство того, как российская сторона на самом деле "стремится" к урегулированию", — говорит вице-премьер.

Он добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с ВОТ своих первых украинских паспортов. Сейчас министерство консультируется с другими органами власти, чтобы наработать оптимальную модель.