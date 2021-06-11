При Байдене уровень доверия к США значительно вырос, – исследование

За время президентства Джо Байдена международное доверие к США заметно выросло по сравнению с тем периодом, когда главой государства был Дональд Трамп, ссылаясь на исследования компании Pew Research Center, пишут международные СМИ.

Так, в среднем 75% опрошенных положительно отозвались об Америке и доверии к Байдену, что резко контрастирует с 17% доверия к Трампу в 2020 году.

В Британии, к примеру, при Байдене к США положительно относятся 64% респондентов, тогда как при Трампе – только 41%.

Более 60% всех опрошенных в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что Байден “поступит правильно в мировых вопросах” .

Pew провела опрос в 12-16 странах в зависимости от вопросов. В их число входят: Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Греция, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция и Тайвань.