Усик и Джошуа получили две даты для боя

Промоутер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Джошуа Эдди Хирн заявил, что переговоры с украинским боксером Александром Усиком почти закончены. Осталось только подписать документы, сообщает 24 Канал.

По его словам, главной датой боя считается 25 сентября. Однако есть и запасная дата – за неделю до этого – 18 сентября.

Касательно места сражения, то это точно будет Лондон. Рассматриваются варианты со стадионами "Тоттенхэм" или "Уэмбли".

Эдди Хирн также отметил, что вместе с промоутером Усика Александром Красюком они обо всем уже договорились, и предупредили WBO об этом бое. Осталось только официально подписать документы.

Бой Усик – Джошуа: главное