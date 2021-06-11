В Украине все области остаются в "зеленой" зоне

В Украине все области и Киев находятся в зеленой зоне эпидемической опасности, сообщает Корреспондент.

Ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель занятости коек с кислородом.

В Украине уровень заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. В 20 областях этот показатель ниже установленной отметки.

В то же время уровень госпитализации по стране составляет 14,2 на 100 тысяч населения при установленном показателе 60 на 100 тысяч населения. Загруженность кроватей с кислородом - 16,4% при предельном показателе 65%.

В свою очередь в Киеве показатель заболеваемости COVID-19 составляет 156, уровень госпитализаций - 12,2, уровень загруженности коек с кислородом - 9,7%.