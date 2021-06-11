На Ровенщине мужчина умер от укусов пчел

В Ровенской области 61-летний мужчина погиб от укусов пчел. Инцидент произошел в селе Малый Шпаков Ровенского района, сообщает Корреспондент.

Указано, что в четверг после 15:00 медики получили вызов о том, что в селе Малый Шпаков пчелы покусали мужчину. Через несколько минут врачи прибыли на место, но лишь констатировали смерть потерпевшего.