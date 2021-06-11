На Ровенщине мужчина умер от укусов пчел
В Ровенской области 61-летний мужчина погиб от укусов пчел. Инцидент произошел в селе Малый Шпаков Ровенского района, сообщает Корреспондент.
Указано, что в четверг после 15:00 медики получили вызов о том, что в селе Малый Шпаков пчелы покусали мужчину. Через несколько минут врачи прибыли на место, но лишь констатировали смерть потерпевшего.
"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", – рассказал фельдшер Вадим Кравчук, который был на месте вызова.