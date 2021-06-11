В США подтвердили опасное последствие после вакцин Pfizer и Moderna

Вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna могут вызывать опасный побочный эффект у молодых мужчин – воспаление сердца, сообщает Сегодня.

Расследование безопасности препаратов началось после того, как Минздрав Израиля сообщил о возможной связи между Pfizer и заболеванием.

Отмечается, что после второй дозы вакцин у мужчин в возрасте 12-24 года диагностировали воспаление сердца в течение недели после укола. Некоторым пациентам потребовалась госпитализация, однако большинство из них полностью избавились от симптомов.

"У лиц в возрасте от 16 до 24 лет после введения второй дозы вакцины было зарегистрировано 283 случая воспаления сердца. Это сопоставимо с ожиданиями от 10 до 102 случаев для этого возрастного диапазона на основе фоновой заболеваемости населения США" , – говорится в сообщении CDC.

Еще одна система мониторинга показала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после второй прививки по сравнению с частотой, которая наблюдается после первой дозы.