Исследователи обнаружили ряд новых штаммов коронавируса

Китайские исследователи заявили, что они обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей, пишут иностранные СМИ.

По словам ученых, их открытия в одном небольшом регионе провинции Юньнань на юго-западе Китая показывают, сколько коронавирусов содержится у летучих мышей и сколько из них могут распространяться среди людей.

"В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2", - написали в отчете исследования.

Исследователи пытаются выяснить, откуда взялся SARS-CoV-2. Хотя летучая мышь является вероятным источником, возможно, вирус заразил промежуточное животное.

"Летучие мыши являются хорошо известными "хранилищами" для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей...", - говорят ученые.

Напомним, до сих пор есть некоторые разногласия относительно происхождения пандемии коронавируса, но в отчете Всемирной организации здравоохранения говорится, что наиболее вероятным источником является животное - вероятно, летучая мышь.