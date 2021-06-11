В Минцифры рассказали, во сколько обойдется запуск "Дії" в регионах

Правительство утвердило распределение 231 млн грн субвенции из государственного бюджета, с помощью которой 165 громад будут развивать сеть «Дія Центров» - усовершенствованных центров предоставлений админуслуг, сообщает УНИАН.

В частности, 24 громады, не имеющие центров предоставления админуслуг (ЦПАУ), получат 56,2 млн грн на строительство и 4,9 млн грн на оборудование.

"Благодаря этому 271 тыс. украинцев получат доступ к админуслугам" , - сказано в сообщении.

Еще 19 громад, которые трансформируют ЦПАУ райгосадминистрации в ЦПАУ органа местного самоуправления, получат 45,4 млн грн на строительство и 5,4 млн грн на оборудование. Благодаря этому 498 тыс. жителей бывших райцентров смогут получать услуги в модернизированных ЦПАУ органов местного самоуправления.

Кроме этого, 122 громады получат 81,3 млн грн на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт (ЦПАУ) и 37,8 млн грн на новое оборудование. Это позволит более 4,5 млн украинцев получать больше необходимых услуг в едином пространстве и комфортных условиях.

Согласно сообщению, уже ближайшим временем в Украине планируется открыть более 100 «Дія Центров».